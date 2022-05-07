За словами радника голови ОП, буде вбито стільки російських військових, скільки потрібно для звільнення області.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що у Херсонській області буде вбито стільки російських військових, скільки буде потрібно для звільнення всієї області з-під окупації.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю "Радіо НВ"

"Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Не буде. Вона (Херсонська область) буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з точки зору кількості безповоротних жертв з боку російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб на Херсонщині забули словосполучення "російська окупація" назавжди. Оце буде точно", - заявив Подоляк.

Він назвав дії окупантів і колаборантів на Херсонщині суто "пропагандистською мішурою".

Референдум у Херсоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планували на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "ХНР".

7 травня Подоляк наголосив, що будь-які заяви Росії про "референдуми" та "народні республіки" - абсолютно нікчемні.

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