Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що у Херсонській області буде вбито стільки російських військових, скільки буде потрібно для звільнення всієї області з-під окупації.
Про це Подоляк сказав в інтерв'ю "Радіо НВ"
"Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Не буде. Вона (Херсонська область) буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з точки зору кількості безповоротних жертв з боку російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб на Херсонщині забули словосполучення "російська окупація" назавжди. Оце буде точно", - заявив Подоляк.
Він назвав дії окупантів і колаборантів на Херсонщині суто "пропагандистською мішурою".
Референдум у Херсоні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планували на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "ХНР".
7 травня Подоляк наголосив, що будь-які заяви Росії про "референдуми" та "народні республіки" - абсолютно нікчемні.
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