Він зазначив, що Україні пропонують погодитися з тим, що догоджання агресору відіб’є в нього апетит.

Основна проблема дивних "мирних планів", "компромісних варіантів" і "стратегій деескалації" не в тому, що вони повністю суперечать прагненням України.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. "Вони категорично нездійсненні, бо суперечать базовій логіці. Логіці, у якій очевидно, що непрограш агресора лише заохочує його до продовження експансії…", - пояснив політик головну проблему подібних ініціатив.

Як праклад такої логіки він назвав те, що Україна має визнати абсолютно алогічну тезу, що збиття членами НАТО російських ракет, які летять по Україні, може ще більше розпалити війну.

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"Стріляти по "шахедах" можна, а по їхніх стартових майданчиках забороняється? Тобто? Збивайте стріли, а лучнику-стрілку дайте спокій, хай і далі тішиться", - прокоментував Подоляк.

Він зазначив, що Україні пропонують погодитися з тим, що догоджання агресору відіб’є в нього апетит. "Що залишення в небезпеці / стані замороженої війни держави на кордоні з Європою відповідає безпековим інтересам Європи, а згода України на втрату територій і мільйонів їхніх жителів – нашим українським інтересам. Якою логікою тут можна користуватися?", - задався питанням політик.

"Чи заслуговують на повагу інженери нелогічних дипломатичних конструкцій, які точно спонукають агресора підвищувати геноцидні ставки?", - поставив риторичне питання Подоляк.

Мирна ініціатива Китаю та Бразилії

Навесні Бразилія і Китай запропонували план закінчення війни в Україні, який має шість пунктів. Дві країни пропонують зупинити бойові дії та перейти до переговорного процесу. Проте у такому плані не йдеться про виведення окупаційних сил з України, покарання воєнних злочинців та виплату компенсацій Україні за вчинені РФ руйнування.

Також Китай разом з державами Глобального Півдня створить платформу "Друзі миру", яка буде працювати на "політичне врегулювання війни в Україні".

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