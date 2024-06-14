На саміті у Швейцарії Київ планує зосередитися на трьох із 10 пунктів висунутої президентом України формули миру.

Цими вихідними у Швейцарії відбудеться український Саміт миру. Росію не запросили. Україна прагне миру, але довіряти своєму ворогу не може, йдеться у матеріалі Politico.

"Ви не можете сісти за стіл переговорів з людиною, єдина мета якої - знищити вас", - сказав минулого місяця президент України Володимир Зеленський.

Диктатор Володимир Путін заявив про готовність до розмови - але не з демократично обраним Зеленським, якого він вважає нелегітимним.

Відео дня

"Росія повинна зрозуміти, з ким їй слід говорити і кому вона може довіряти", - сказав Путін у травні.

Близько 90 країн із 160 запрошених візьмуть участь у саміті. Ключові гравці, включаючи Китай і Саудівську Аравію, а також, можливо, Південну Африку та Бразилію, зневажливо ставляться до заходу. Україна навіть звинуватила Китай у допомозі Росії у спробі зірвати саміт заради власних інтересів. Ці звинувачення Пекін спростовує. Китай і Бразилія запропонували альтернативний мирний план, більш вигідний для Москви.

Тим не менш, саміт може досягти прогресу в напрямку припинення бойових дій в Україні, оскільки Київ прагне консолідувати підтримку своїх союзників, що згодом може бути використано для тиску на Росію щодо справжніх мирних переговорів у майбутньому. Зустріч стане показником підтримки.

Київ планує зосередитися на трьох із 10 пунктів висунутої президентом України формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека та повернення українських дітей і військовополонених.

"Ми відкриті для ідей. Але дуже важливо не передавати ініціативу Росії", – сказав Зеленський, коментуючи майбутній саміт.

Попередньо визначені позиції

Голова комітету із закордонних справ Ради Олександр Мережко сказав, що Путіну бракує доброї волі для мирних переговорів.

"Росія ніколи чесно не намагалася досягти результату. Путін розуміє, що єдиний спосіб приховати свій злочин - знищити жертву. Тому переговори з ним не мають сенсу", - сказав Мережко.

Під час візиту до Китаю в травні Путін заявив, що готовий до розмови лише в тому випадку, якщо Київ "наважиться на це по-справжньому". Він звинуватив Україну у війні та заявив, що хоче повернутися до попередніх вимог - щоб Україна здала всі окуповані території та провела демілітаризацію, а також відмовилася від своїх прагнень вступити до НАТО.

Україна, зі свого боку, заявляє, що як країна, яка несе весь тягар російської агресії, лише вона може визначити, яким має бути мир.

Китай підтвердив свою давню позицію. "Китай завжди стверджує, що міжнародна мирна конференція повинна відповідати трьом важливим елементам, а саме: визнання як Росією, так і Україною, рівноправна участь усіх сторін і справедливе обговорення всіх мирних планів. Інакше мирна конференція навряд чи зможе зіграти суттєву роль у відновленні миру", - заявило посольство Китаю в Сполучених Штатах.

Водночас адміністрація США хоче бути впевненою, що Росія ніколи не окупує Україну в майбутньому.

"Якщо ми колись дозволимо Україні впасти, запам’ятайте мої слова, ви побачите, як Польща паде, і ви побачите, як падуть усі ці країни вздовж фактичного кордону Росії", - сказав президент США Джо Байден.

Мережко зазначив, що консолідована позиція більшості країн ґрунтується на міжнародному праві — зокрема, на вимозі відновлення повної територіальної цілісності України. Протистояння також є частиною ширшого геополітичного зіткнення, коли Китай перевіряє витривалість Заходу.

"Це протистояння між ліберальним міжнародним порядком - який, по суті, є колективним Заходом - і зростаючими силами Росії, Китаю та, можливо, Ірану. Авторитаризм проти демократії", - сказав Каллум Фрейзер, науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб.

Мирний саміт у Швейцарії покликаний продемонструвати рішучість українських союзників підтримувати саме це.

"Наше лідерство і воля українців мають досягти успіху - заради миру, заради Європи, заради життя. Буде Європа - континент без війни", - сказав Зеленський у вівторок.

Недовіра, заснована на історії

"Київ просуває свою формулу миру, щоб піти основним шляхом до припинення вогню, оскільки відчуває, що не може довіряти Кремлю. Україна має довгу історію погоджування на вимоги Росії, а потім бачила невиконання зобов’язань", - пише видання.

Наприклад, у 1996 році Україна підписала Будапештський меморандум, відмовившись від ядерної зброї та погодившись на подальше роззброєння в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та Росії.

"Росія повністю порушила меморандум, анексувавши Крим у 2014 році та здійснивши повномасштабне вторгнення у 2022 році, незважаючи на те, що Росія гарантувала безпеку та суверенітет України. Росія також змусила Україну передати більшу кількість кораблів Чорноморського флоту СРСР, ніж було домовлено спочатку.

Україна виконала більшість умов Мінських домовленостей, спрямованих на припинення конфлікту на Донбасі - пізніше Путін проголосив "незалежність" Донецької та Луганської областей і приєднав їх до Росії.

Після вторгнення Путіна у 2022 році Росія та Україна побачили кілька раундів переговорів у Білорусі та Туреччині. Під час п'яти раундів переговорів навесні того ж року Росія не погодилася навіть на тимчасове припинення вогню.

"Росія хотіла капітуляції України і пропонувала нам відмовитися від наших територій і нашого суверенітету, нашої армії. Україна запропонувала Росії вийти на свої позиції до 24 лютого 2022 року; припинити стрілянину, а потім почнемо реальні переговори. Росія відмовилася, і ми відмовилися від пропозицій Росії теж. Нічого не було підписано", – заявив у травні минулого року українським ЗМІ радник президента України Михайло Подоляк, який представляв Україну на переговорах у Стамбулі.

Також Росія анексувала Запорізьку та Херсонську області після проведення фіктивних референдумів на окупованих частинах областей. Разом із міжнародним ордером на арешт Путіна за підозрою у військових злочинах це відвернуло Україну від подальших спроб домовитися з російським лідером.

"Росіяни вважають, що вони мають божественне право вирішувати долю не лише України, а й Білорусі, Грузії та Центральної Азії", – сказав Фрейзер.

Путін у публічних виступах порівнював себе з російськими царями та пропагував відновлення "російських земель" у великій імперії.

Важливий сигнал

На думку Фрейзера, у Заходу зараз є два варіанти: "солідаризуватися з Україною і не вести переговори з Росією, або він може переступити через Україну і домовитися про якийсь мир безпосередньо з Росією".

США на чолі з Байденом дали зрозуміти, що розмов про Україну без України не буде. Україна могла б розпочати переговори з РФ, коли перебувала б у вигідній позиції на фронті, як це було після контрнаступу у 2022 році. Однак на даний момент така перевага може виявитися важкою через прогалини в потоках західної військової допомоги в країну, зазначив Фрейзер.

Попри це, швейцарський саміт може надіслати ключовий меседж, вважає Фрейзер.

"Хоча він і не обов’язково корисний для справжньої мирної угоди з Росією, він все ж є фантастичним способом створення колективного розуміння України та ситуації в Україні", – сказав він.

Йдеться про те, "як союзники мають реагувати та надавати допомогу Україні, поки вона не отримає перевагу на фронті та не буде готова вести переговори з більш сильної позиції".

Саміт миру у Швейцарії

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. Хоча свою участь підтвердили понад сотня країн, Зеленський сказав, що на саміт поки що приїдуть "не всі, від кого залежить мир".

Серед значущих країн, які відмовилися від участі в саміті - Саудівська Аравія та Китай.

Замість президента США Джо Байдена на Глобальний саміт миру у Швейцарії приїде віцепрезидентка Камала Гарріс.

Вас також можуть зацікавити новини: