Заборона на ввезення поширюється на всі товари турецького походження, що імпортуються з усіх країн.

З 31 грудня 2020 року почне діяти піврічна заборона на ввезення до Вірменії товарів турецького походження з усіх країн.

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Про це повідомляє "Радио Азатутюн" з посиланням на Комітет державних доходів Вірменії.

Заборона на ввезення поширюється на всі товари турецького походження, що імпортуються з усіх країн: Туреччини, Грузії та з інших країн-членів ЄАЕС.

Згідно з повідомленням відомства, заборона на ввезення товарів не буде застосовуватися тільки в тому випадку, якщо всі відповідні митні операції з цими товарами будуть проведені до 31 грудня цього року.

Рішення про заборону на ввезення турецьких товарів було прийнято в жовтні та обґрунтоване підтримкою Туреччини Азербайджану у війні за Нагірний Карабах.

Що цьому передувало

Чергові бойові дії між Вірменією й Азербайджаном почалися вранці 27 вересня. Сторони звинуватили одна одну в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

Ввечері 9 листопада після серії воєнних успіхів ВС Азербайджану і взяття стратегічно важливого міста Шуша в Карабасі президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент РФ Володимир Путін підписали заяву, в якій оголосили про повне припинення вогню і всіх військових дій у зоні нагірнокарабаського конфлікту з опівночі за московським часом 10 листопада.

У Вірменії неодноразово звинувачували Туреччину у військовій та технічній підтримці Азербайджану під час бойових дій за Нагірний Карабах.

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Автор: УНІАН