Повідомляється, що він візьме участь у 2-му саміті Кримської платформи.

До Києва у вівторок вранці, 23 серпня з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. Повідомляється, що він візьме участь у 2-му саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє прес-служба глави польської держави.

Президент Анджей Дуда на запрошення президента Володимира Зеленського сьогодні в Києві – йдеться у повідомленні.

Крім цього, під час візиту відбудуться двосторонні переговори президентів та делегацій щодо ситуації в Україні, підтримки у військовому, економічному та гуманітарному вимірі, двостороннього співробітництва.

Зауважимо, що це вже третій приїзд Анджея Дуди до України після 24 лютого. Раніше польський президент перебував у Києві 13 квітня та 21−22 травня.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться другий саміт Кримської платформи. Це міжнародний дискусійно-переговорний майданчик для роботи щодо звільнення окупованого Росією півострова.

Торік у серпні голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували міжнародну Кримську платформу з метою мирного припинення російської окупації на півострові.

Вас також можуть зацікавити новини: