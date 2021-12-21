На думку захисника Порошенка, підозру екс-президенту мала вручати генпрокурор Венедіктова.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань дав зрозуміти, що екс-президент не прийде до ДБР 23 грудня. У цей день йому мають вручити клопотання про запобіжний захід.

Про це Головань заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

Читайте такожВ Офісі генпрокурора ще не знають, який запобіжний захід проситимуть для Порошенка"Вони навіть тут таку дрібницю не можуть виконати відповідно до закону. Особа, яка викликається, має бути повідомлена за три дні, а день початку строку не рахується. Тому, якщо вони роблять виклик 20-го грудня, то викликати треба на 24-те, а вони викликають на 23-є", - зазначив адвокат.

Також він заявив, що підозру Порошенку мала вручати Венедіктова.

"З якого дива генпрокурор замість того, щоб виконати цей почесний обов'язок, зникає у відпустку і ми бачимо брифінг "ноунеймів" в СБУ, які кажуть, що Порошенку було повідомлення про підозру", - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, сьогодні джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що п'ятому президенту, народному депутату Петру Порошенку надіслали повідомлення підозру у державній зраді.

"Порошенко підозрюється в тому, що впродовж 2014-2015 років, перебуваючи на посаді президента України, використовуючи надані йому повноваження і наявні інструменти впливу на певних керівників центральних органів державної влади, вжив незаконні заходи до розірвання існуючих торгівельних зв’язків України на постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки", - повідомив начальник управління в Головному слідчому управлінні СБУ Анатолій Буліч.

Раніше у ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

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Автор: Дмитро Хилюк