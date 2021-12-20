Порошенко підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У Держбюро розслідувань офіційно підтвердили повідомлення п'ятому президенту України Петру Порошенку про підозру у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

Як повідомляється на сайті ДБР, слідчі розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Читайте також"П'яний колишній" чи "Батя в здании": соцмережі зреагували на витівку Порошенка на каналі "Рада"Зокрема, Порошенко підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Нагадується, що восени цього року у вказаному провадженні вже повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів - Віктору Медведчуку - та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

"Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності", - пояснили у ДБР.

Нагадується, що провадження здійснюється ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Санкціями вищевказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

У ДБР уточнили, що у зв’язку із неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним Кодексом (направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи).

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Автор: Антоніна Доломанжи