11 грудня лідери ЄС у Брюсселі виступили за продовження економічних санкцій.

Посли країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії за окупацію Криму.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Читайте такожРазумков відреагував на санкції Росії проти нього

«Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на шість місяців», – написав він.

Продовження санкцій має затвердити Рада ЄС. Рішення набуде чинності після його публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.

11 грудня лідери ЄС у Брюсселі виступили за продовження «кримських» санкцій. Санкції за окупацію українського півострова та агресію на Сході України діятимуть до липня 2021 року.

У блоці констатували, що прогресу в імплементації мінських домовленостей не відбулося, тож обмеження триватимуть.

Крім того, Україна розпочала підготовку санкцій через продаж державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання "Масандра" в окупованому Криму.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН