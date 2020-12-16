Посли країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії за окупацію Криму.
Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.
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«Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на шість місяців», – написав він.
Продовження санкцій має затвердити Рада ЄС. Рішення набуде чинності після його публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.
11 грудня лідери ЄС у Брюсселі виступили за продовження «кримських» санкцій. Санкції за окупацію українського півострова та агресію на Сході України діятимуть до липня 2021 року.
У блоці констатували, що прогресу в імплементації мінських домовленостей не відбулося, тож обмеження триватимуть.
Крім того, Україна розпочала підготовку санкцій через продаж державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання "Масандра" в окупованому Криму.
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