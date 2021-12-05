У листопаді міністр оборони України Олексій Резніков заявляв про плани додатково придбати безпілотники Bayraktar.

Поставки Туреччиною ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar в Україну не пов'язані з напруженістю між Москвою і Києвом.

Про це голова Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив в інтерв'ю газеті Milliyet.

"Ми продали Україні партію БПЛА. Немає такого, що зараз ми продаємо (БПЛА), коли є напруженість з Росією. Були домовленості по партії, про яку говорили з самого початку. В України були певні виробничі та інвестиційні проекти... Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні БПЛА через напруженість (з Росією)", - сказав Демір.

Як повідомляв УНІАН, у 2019 році Київ для потреб Збройних сил закупив і провів випробування турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2.

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Цей БПЛА може перебувати в повітрі протягом 24 годин з максимальною швидкістю 110 км/год.

Планується, що біля Василькова Київської області буде побудований центр з обслуговування та модернізації безпілотників Bayraktar TB2. Це передбачено меморандумом про співпрацю між Міноборони України та компанією Bayraktar Savunma, підписаним у вересні 2021 року.

Крім того, в листопаді міністр оборони України Олексій Резніков заявив про плани в наступному році додатково придбати безпілотники Bayraktar.

Застосування безпілотників ЗСУ

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, ще один був поранений. Українські військові вперше змушені були застосувати безпілотник Bayraktar проти артилерії російських найманців.

Пізніше Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрона. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.

Міністр оборони Олексій Резніков роз'яснив використання українськими військовими бойового дрона Bayraktar по артилерії російсько-окупаційних військ на Донбасі. Він зазначив, що в "Мінських угодах" зазначається про заборону застосування на Донбасі іноземних БПЛА, точніше – заборону для росіян. І підкреслив, що Україна скористалася статтею ООН про самозахист.

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Автор: Світлана Закелова