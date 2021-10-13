Роботи над створенням центру вже розпочалися, повідомив глава українського Міноборони.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що земля, на якій побудують центр для обслуговування та модернізації турецьких безпілотників Bayraktar, залишиться у власності України.

Фізичне будівництво об'єкта може розпочатися в наступному місяці, як передає кореспондент УНІАН, про це Таран сказав журналістам під час відкриття спеціалізованої виставки "Цифрове майбутнє армії".

"Планується збудувати коштом компанії Bayraktar у нас в Україні сервісний центр для обслуговування Bayraktar, для навчання, для їх ремонту", – заявив Таран.

Він зазначив, що вже стартували відповідні роботи.

Читайте такожСтала відома позиція Кремля щодо створення під Києвом центру для поліпшення турецьких дронів"Поки що у нас відбуваються бюрократичні процедури щодо оформлення землі, на якій буде будуватися цей сервісний центр. Землю ми не передаємо Bayraktar, земля залишається у нашій українській власності, входить до земель оборони, а сервісний центр будується за кошти Bayraktar", – зазначив міністр.

Чиновник сподівається, що фізичне будівництво розпочнеться найближчим часом. "Може навіть наступного місяця", – сказав Таран.

Раніше стало відомо, що біля Василькова Київської області буде побудований центр з обслуговування та модернізації турецьких безпілотників Bayraktar.

29 вересня у присутності президента Володимира Зеленського було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією дронів.

Автор: Віталій Саєнко