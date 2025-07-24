В ньому йдеться про незалежність цих антикорупційних структур, без російських зв’язків.

Погоджено і сьогодні буде весено до Верховної Ради України законопроєкт щодо роботи НАБУ і САП, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання", - написав він у Telegram. При цьому зазначає, що текст є збалансований.

"Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", - зазначив глава держави.

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Він наголошує на вважливості зберігання єдності, незалежності. "Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", - зазначає Зеленський.

На даний час тексту законопроєкту немає для ознайомлення.

Ситуація з НАБУ та САП - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада проголосувала за закон, який викликав акції протесту в Києві та ряді міст. Йдеться про законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Протестувальники закликали Зеленського не підписувати його. Зазначалося, що ухвалений закон позбавляє самостійності НАБУ та САП при розслідуванні корупції. Зеленський в день ухвалення закону його підписав.

Після критики рішення з боку європейських партнерів розпочалася робота над новим законопроєктом, який має виправити ситуацію.

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