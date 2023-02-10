Президент наголосив, що ця атака - черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знав жодних меж.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню атаку російських окупантів: ці ракети - виклик НАТО та колективній безпеці. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Ворог сьогодні від ранку запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Усі їхні мішені були – цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання, є жертви. Мої співчуття рідним", - зазначив він.

Президент нагадав, що кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії.

Відео дня

"Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знав жодних меж. Черговий доказ того, що захист України - це захист усієї Європи та світу... Сьогоднішні ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити", - підкреслив Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто це розуміє та допомагає Україні.

"І звичайно – дякую нашим Повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей", - додав він.

Ракетна атака по Україні сьогодні: що відомо

За останніми даними, 10 лютого Росія випустила по Україні понад півсотні крилатих ракет, але українська ППО вдало відпрацювала. Зокрема, над Києвом збили 10 ракет, а над Одеською областю - 13.

Під час атака російські ракети влучили в об'єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори в шести областях. В Україні почалися аварійні відключення світла.

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