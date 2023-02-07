Також уряд дав робочій групі доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення Юрія Бойка звання Герой України.

Уряд схвалив проект закону, що дозволятиме позбавляти державних нагород осіб, до яких застосовані санкції, чи які вчинили тяжкий злочин.

Як повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, йдеться про законопроект "Про внесення змін до статті 16 закону України "Про державні нагороди" щодо вдосконалення окремих положень з метою реалізації санкційної політики".

"Законопроектом пропонується передбачити позбавлення державних нагород у разі застосування до особи санкції, передбаченої підпунктом 24 частини першої статті 4 закону України "Про санкції", або вчинення особливо тяжкого злочину", - пояснив Мельничук.

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Очільник українського уряду Денис Шмигаль, коментуючи прийняття цього рішення, нагадав, що раніше петиція щодо позбавлення одного з лідерів нині забороненої "ОПЗЖ" та нардепа Юрія Бойка звання Героя України набрала 25 тисяч голосів, однак з’ясувалося, що наразі це неможливо. Він пояснив, що згаданий законопроєкт відкриває шлях до позбавлення державних нагород.

"Міжвідомча робоча група — серед якої представники Уряду, НАЗК, СБУ, НАБУ, ГПУ та інших органів — дійшла висновку, що через колізію чинного законодавства деяких діячів станом на сьогодні неможливо позбавити вищих державних нагород. Тому ще в грудні я доручив Мін’юсту і першій віце-прем’єрці напрацювати зміни до законодавства. Це доручення виконано, і сьогодні Уряд схвалив відповідний проєкт закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород", – зазначив він.

Шмигаль додав, що Уряд дав робочій групі доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення Юрія Бойка звання Герой України та винести пропозиції на розгляд РНБО одночасно з набранням чинності згаданого законопроекту.

Позбавлення Юрія Бойка звання Героя України

Юрій Бойко був співголовою партії та фракції партії "ОПЗЖ" у Верховній Раді разом з Вадимом Рабіновичем (останнього Рада позбавила депутатського мандату). З квітня 2022 року Бойко є головою депутатської групи "Платформа за життя та мир" у ВРУ, яку створили колишні члени "ОПЗЖ", діяльність якої в Україні заборонили.

У вересні на сайті президента України з’явилася петицію із закликом "негайно" позбавити Бойка звання Героя України. Цю нагороду він отримав у 2004 році за рішенням колишнього президента України Леоніда Кучми.

Після того, як петиція зібрала необхідну для розгляду кількість підписів, президент Володимир Зеленський доручив главі уряду Денису Шмигалю пошукати підстави, щоб позбавити Бойка звання Герой України.

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