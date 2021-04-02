Як зазначила ведуча, велосипед трохи тюнінгований, тому що власник вирішив його переробити.

1 квітня на телеканалі "1+1" в ефірі ток-шоу "Право на владу" обговорили результати президентства Володимира Зеленського за два роки.

Читайте також"Кварталівець" про фільм "Слуга народу": ми хотіли показати, чому люди "мріють перестріляти всю ВР"Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук почала ефір з уривка серіалу "Слуга народу", представивши у студії той самий легендарний велосипед Голобородька, пише ТСН.

"Два роки тому кіногерой Василь Голобородько "в'їхав у життя українців" на цьому велосипеді. Два роки тому, 31 березня 2019 року, актор студії "95 Квартал" Володимир Зеленський прийшов на вибори президента і переміг на них", - сказала телеведуча.

За її словами, це – справді той велосипед, який знімався у телесеріалі "Слуга народу". Він трохи тюнінгований, тому що власник вирішив його переробити.

"Велосипед насправді - для привернення уваги. Чому не рояль, питаєте ви мене, Олексію (ведуча відповіла на запитання депутата Олексія Гончаренка, - УНІАН.)? Тому, що я б його не донесла", - зазначила Мосейчук.

"Слуга народу": що відомо про серіал

"Слуга народу" — знятий в Україні комедійний політичний телесеріал виробництва студії "Квартал-95" про історію обрання Президентом України вчителя історії.

Головну роль вчителя історії (Василя Голобородька) в серіалі виконує Володимир Зеленський. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 16 листопада 2015 року на телеканалі 1+1.

Третій сезон ("Вибір") було показано під час президентської виборчої кампанії в березні-квітні 2019 року.

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Автор: Ольга Робейко