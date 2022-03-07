Стартує третій раунд переговорів між Україною та РФ.

Представник України Михайло Подоляк записав відеозвернення напередодні старту третього раунду переговорів з делегацією РФ.

"Розпочнемо діалог з представниками країни, яка досі вважає, що у 21 сторіччі можна силою вибити якісь результати надовго. Спробуємо довести, що це не так", - сказав він.

Також він прокоментував чутки про нібито намагання РФ під час переговорів призначити Бойка прем'єром України.

"Не звертайте уваги на всі ці фейки з якимись там прізвищами Янукович, Бойко, я не знаю, кого вони там хочуть призначити спецпредставниками щодо України. Типу Мураєв чи Кива. Все буде так, як треба Україні", - наголосив Подоляк.

Раніше журналіст Христо Грозєв з посиланням на джерела, близькі до російсько-українських переговорів, заявив, що Росія у ході переговорів вимагає від України визнати незалежність так званих "ЛДНР", окупований Крим російським, а також призначити прем'єр-міністром голову партії ОПЗЖ Юрія Бойка.

Як повідомлялося, третій раунд переговорів України та РФ стартував 16:00 7 березня.

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