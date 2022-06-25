Масовані ракетні атаки Росії - це також підтвердження того, що системи ППО, які є у партнерів, мають бути в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожна ворожа ракета - це аргумент у перемовинах з партнерами та підтвердження того, що санкцій проти Російської Федерації недостатньо.

Про це він заявив під час свого нового вечірнього звернення.

"Кожна їхня ракета - це аргумент у наших перемовинах з партнерами", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що у понеділок братиме участь у саміті "Групи семи", а на тижні відбудеться й саміт НАТО.

"45 ракет за половину доби і якраз напередодні таких зустрічей. Все зрозуміло. Ще одне підтвердження саме нашої позиції. Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо, збройної допомоги для України треба більше, і що системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є в наших партнерів, – мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня російські окупанти нанесли ракетні удари по цивільній інфраструктурі Рівненської області. Вони влучили в СТО та комплекс з ремонту авто. Внаслідок удару загинуло троє людей, ще четверо потрапили у лікарню з пораненнями.

Вас також можуть зацікавити новини: