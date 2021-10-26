25 жовтня під будівлею окупаційного "Кримського гарнізонного воєнного суду" "силовики" незаконно затримали 21 кримчанина, які зібралися на відкрите судове засідання, щоб підтримати фігурантів червоногвардійської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

Прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного арешту 21 активіста в окупованому Сімферополі.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, провадження відкрито за ч. 2 ст. 146 КК України.

Нагадується, що 25 жовтня у місті Сімферополі під будівлею окупаційного "Кримського гарнізонного воєнного суду" "силовики" незаконно затримали 21 кримчанина, які зібралися на відкрите судове засідання, щоб підтримати фігурантів червоногвардійської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

"На 8 році окупації півострова такі затримання з боку окупаційної влади РФ набули системного характеру та слугують інструментом залякування мешканців півострова", - наголосили у прокуратурі.

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Рустема Емірусеїнова, Ескендера Абдулганієва і Арсена Абхаїрова затримали 14 лютого 2019 року в Красногвардійському районі окупованого Криму. Їх звинувачують в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка у РФ названа терористичною і заборонена, але не заборонена на території України.

3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд РФ у Ростові-на-Дону виніс вирок фігурантам красногвардійської групи "справи Хізб ут-Тахрір": Рустему Емірусеїнову - 17 років позбавлення волі з відбуванням перших двох років у в'язниці, а наступних - у колонії суворого режиму, Арсену Абхаїрову - 13 років з відбуванням перших двох років у в'язниці, Ескендеру Абдулганієву - 12 років з відбуванням перших двох років у в'язниці.

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Автор: Антоніна Доломанжи