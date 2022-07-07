На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України путінський пропагандист Соловйов назвав конкретні українські території, які цікавлять Росію.
Про це повідомляє "Дивогляд".
Під час розмови з італійським телеведучим російський пропагандист Володимир Соловйов заявив про те, що армія РФ має намір дійти до Придністров'я.
"До Придністров'я, якщо бути точним", - заявив Соловйов у відповідь на питання журналіста про те, куди саме планує дійти загарбницька армія РФ.
Уточнюючи, журналіст показав Соловйову на карті Одеську область і запитав: "Ви хочете прийти сюди? Тобто забрати весь цей шматок України?".
На що Соловйов відповів ствердно:"Так, до Придністров'я"
Італійський телеведучий не зміг стримати емоцій та досить прямолінійно прокоментував почуте: "До Придністров'я? Господи, так Донбас тут ні до чого! Донбас - це просто привід. Ви хочете половину України та повністю забрати у неї Чорне море. Ви думаєте, що Україна дозволить подібне? Ви думаєте, що ми – італійці, європейці, члени НАТО можемо допустити подібну ситуацію? Це неможливо".
Війна в Україні та"перли" Соловйова:
11 червня 2022 року Соловйов запропонував захопити країни-виробники запчастин, яких не вистачає Росії через санкції за вторгнення в Україну.
22 червня 2022 року пропагандист Соловйов пригрозив НАТО Третьою світовою війною.
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