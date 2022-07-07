Під час розмови з італійським телеведучим російський пропагандист Володимир Соловйов заявив про те, що армія РФ має намір дійти до Придністров'я.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України путінський пропагандист Соловйов назвав конкретні українські території, які цікавлять Росію.

Про це повідомляє "Дивогляд".

Під час розмови з італійським телеведучим російський пропагандист Володимир Соловйов заявив про те, що армія РФ має намір дійти до Придністров'я.

"До Придністров'я, якщо бути точним", - заявив Соловйов у відповідь на питання журналіста про те, куди саме планує дійти загарбницька армія РФ.

Уточнюючи, журналіст показав Соловйову на карті Одеську область і запитав: "Ви хочете прийти сюди? Тобто забрати весь цей шматок України?".

На що Соловйов відповів ствердно:"Так, до Придністров'я"

Італійський телеведучий не зміг стримати емоцій та досить прямолінійно прокоментував почуте: "До Придністров'я? Господи, так Донбас тут ні до чого! Донбас - це просто привід. Ви хочете половину України та повністю забрати у неї Чорне море. Ви думаєте, що Україна дозволить подібне? Ви думаєте, що ми – італійці, європейці, члени НАТО можемо допустити подібну ситуацію? Це неможливо".

Війна в Україні та"перли" Соловйова:

11 червня 2022 року Соловйов запропонував захопити країни-виробники запчастин, яких не вистачає Росії через санкції за вторгнення в Україну.

22 червня 2022 року пропагандист Соловйов пригрозив НАТО Третьою світовою війною.

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