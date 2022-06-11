Російський пропагандист озвучив свою пропозицію в ефірі федерального каналу.

Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував захопити країни-виробники запчастин, яких бракує Росії через санкції за вторгнення в Україну.

Таку пропозиції він озвучив в ефірі федерального каналу.

"Потрібні нам запчастини, то давайте розширимося до тих місць, де заводи стоять. Мені якось, як і раніше, прикро за Комо (озеро Комо в Італії, де розташовано арештовану віллу пропагандиста - УНІАН). Давайте розширимося", - сказав Соловйов і гучно розсміявся.

Один із запрошених гостей запропонував згадати Булгакова: "Прийдуть й самі все дадуть".

Як повідомляв УНІАН, США, ЄС та низка позаблокових країн запровадили вже шість пакетів санкцій проти РФ за вторгнення в Україну.

Окрім дефіцитів харчових продуктів та побутової хімії, Росія потрапила у технологічну блокаду. Країні-окупанту не вистачає запчастин до автомобілів, побутової техніки та літаків.

Зокрема, російська компанія "Аерофлот" для підтримки працездатності флоту розбиратиме частину літаків вже через три місяці.

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