Кремлівський рупор вибухнув черговою партією погроз через "недружні дії" Заходу.

Топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов знову взявся за свою улюблену справу - погрожувати погрожувати світу війною. За його словами, Третя світова війна от-от розпочнеться.

Про це він заявив під час ефіру на федеральному каналі.

Спочатку Соловйов розкритикував запрошених "експертів", заявивши, що ті щоразу "помиляються у своїх прогнозах". На його переконання, "поведінка" західних країн Заходу щодо РФ провокує Третю світову війну.

"Рівень деградації рішень на Заході вже викликає побоювання. Це нагадує дітей, які взяли в руку шпильку і намагаються зрозуміти, а що там у розетці. Шарахне – і дуже", – заявив він.

За його словами, відлік йде не на секунди, адже "секунд вже не лишилося".

"Ви реально не розумієте, що ми перебуваємо вже не за секунди від Третьої світової війни, а вже й секунди скінчилися", – пригрозив він.

Раніше Соловйов запропонував захопити країни-виробники запчастин, яких бракує Росії через санкції за вторгнення в Україну.

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