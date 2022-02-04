За посаду у Міністерстві внутрішніх справ шахрай просив $60 тис.

Чоловіку, який представлявся родичем міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та пропонував посаду у відомстві за $60 тис., обрано запобіжний захід.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та міста Севастополя.

Суд задовольнив клопотання прокуратури автономії та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 745 тис. грн.

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Нагадується, що житель АР Крим, переїхавши до столиці, почав поширювати інформацію про свої нібито родинні зв’язки з міністром внутрішніх справ та наявність у зв’язку з цим можливості працевлаштування на керівні посади в МВС.

У подальшому, на підтвердження "родинних зав’язків" чоловік пропонував придбати у нього оперативні талони МВС для автомобілів, які залишились на півострові після окупації. Тобто, маючи такий "документ", автомобіль не підлягає жодним перевіркам.

Так, в серпні 2021 року фігурант запропонував знайомому обійняти посаду керівника одного з департаментів МВС, за що вимагав $60 тис. Під час неодноразових зустрічей чоловік вказував на необхідність передачі йому спочатку 10 тис. дол., які він нібито мав передати до кадрового підрозділу вказаного відомства для початку процедури працевлаштування.

3 лютого під час отримання $10 тис. фігуранта затримано у порядку ст. 208 КПК України.

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