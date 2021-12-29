Подібні об'єкти в Україні посилено охороняють, аби запобігти провокаціям.

Людину, що кинула в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові пляшку з легкозаймистою рідиною, затримано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу.

Читайте такожМозок та історія України: під консульство РФ у Харкові принесли подарунки для Путіна (фото)"З останніх провокацій, які ми відзначали, це була пляшка із запальною сумішшю, яку кинули в російське консульство в місті Львів. Нещодавно було затримано особу, яка вчинила цей злочин", - сказав міністр.

За його словами, наразі ведуться слідчі дії із затриманим, а також людьми, які можуть бути замовниками цього злочину.

"У зв'язку з цим посилено охорону всіх подібних об'єктів і національних пам'яток. Щоб у свята максимально уникнути провокацій саме у першій половині січня", - додав очільник МВС.

Нагадаємо, 24 грудня вночі у Львові в огорожу Генерального консульства Російської Федерації кинули пляшку з легкозаймистою рідиною.

Вас також можуть зацікавити новини: