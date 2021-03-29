Президент Росії Володимир Путін не планує проводити розмову з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому в Кремлі не виключили можливість такої розмови в "при необхідності".
Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
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"Поки немає в планах розмови з Зеленським. Але при необхідності це може бути дуже швидко організовано", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Аристович заявив, що розмова між Зеленським і Путіним планується.
Зазначимо, в п'ятницю в результаті ворожого обстрілу на Донеччині загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.
Після цього президент Володимир Зеленський анонсував переговори з лідерами "нормандської четвірки", в яку входить і президент Росії.
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