Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Аристович заявив, що розмова між Зеленським і Путіним планується.

Президент Росії Володимир Путін не планує проводити розмову з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому в Кремлі не виключили можливість такої розмови в "при необхідності".

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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"Поки немає в планах розмови з Зеленським. Але при необхідності це може бути дуже швидко організовано", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Аристович заявив, що розмова між Зеленським і Путіним планується.

Зазначимо, в п'ятницю в результаті ворожого обстрілу на Донеччині загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

Після цього президент Володимир Зеленський анонсував переговори з лідерами "нормандської четвірки", в яку входить і президент Росії.

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Автор: Вікторія Гордієнко