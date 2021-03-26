Сьогодні в районі Шумів в результаті ворожого вогню загинули четверо українських захисників.

Президент України Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак в цей час проводять консультації з лідерами "нормандської четвірки" через загибель на Донбасі чотирьох військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомив спікер української делегації на мінських переговорах (ТКГ) Олексій Арестович, передає "Сьогодні".

Читайте такожОбстріл бойовиків під Шумами був точним і міг координуватися безпілотниками – журналіст

Арестович зазначив, що українські переговірники в ТКГ попросили ОБСЄ провести завтра позачергове засідання підгрупи з безпеки. Отримано попередню згоду, очікується відповідь росіян.

"Президент і керівник Офісу президента проводять консультації з керівництвом країн нормандського формату щодо грубого порушення вогню на Донбасі", - заявив він.

Загибель бійців на Донбасі 26 березня

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали поранення.

За словами Арестовича, українська сторона в СЦКК дев'ять разів намагалася зупинити обстріл через ОБСЄ, але росіяни ігнорували запити.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован