Володимир Зеленський раніше заявив, що буде зустрічатися з Володимиром Путіним, "коли він буде готовий".

Президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський зустрінуться, коли обидва будуть готові і зрозуміють, про що розмовляти.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів.

"Безумовно, два президенти зустрінуться, коли обидва будуть готові, коли буде порядок денний для їх спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти. Тоді вони і зустрінуться", - сказав Пєсков.

Раніше Зеленський, йдучи з штаб-квартири ООН, де він виступав на сесії Генасамблеї, заявив, що буде зустрічатися з Путіним, "коли він буде готовий".

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У квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися "у будь-якій точці Донбасу, де йде війна".

Путін же у відповідь порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

Зеленський відкинув пропозицію глави Кремля провести переговори за участю ватажків "ЛНР" і "ДНР". Український лідер підкреслив, що не спілкуватиметься з терористами.

Прес-секретар Путіна заявляв, що у Кремлі вітають бажання Зеленського провести переговори з російським колегою, але виключають обговорення питання Донбасу.

Автор: Роман Цимбалюк