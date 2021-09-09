За словами міністра Дмитра Кулеби, можливий діалог президентів України та Росії не означає, що Київ відкидає зустрічі у "нормандському форматі".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президенту України Володимиру Зеленському "однозначно, варто" розмовляти із президентом РФ Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

На запитання про те, чи варто президенту Зеленському розмовляти із Путіним, Кулеба відповів наступним чином: "Однозначно, варто. Тому що попри все те лукавство, яке ми чуємо з Кремля та від президента Росії зокрема, для всіх є очевидним, що йдеться про міжнародний збройний конфлікт, у якому є два учасники - Україна та Росія".

Міністр наголосив, що розмовляти потрібно саме з тим, хто ухвалює рішення в Росії, а це і є Володимир Путін.

"Це має бути розмова. Я думаю, що це буде надзвичайно складна розмова, але потрібно іти до неї", - додав він, говорячи про формат зустрічі.

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Водночас Кулеба підкреслив, що така зустріч президентів України та Росії не означає, що Україна відкидає зустрічі у нормандському форматі.

"Ми зараз навпаки активізували роботу над підготовкою нового саміту у нормандському форматі. Але позиція президента полягає у тому, що потрібно використовувати будь-яку можливість, навіть найменшу, щоб припинити війну, загибель наших солдатів та деокупувати наші території", - підсумував очільник зовнішньополітичного відомства.

Раніше Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися. У Кремлі стверджували, що не проти заходу. Дата і місце зустрічі Зеленського і Путіна поки точно невідомі.

При цьому в Кремлі наполягають, що Путін не буде говорити з Зеленським про приналежність Криму. Для російської влади теми Криму "не існує", стверджує спікер Путіна.

Від зустрічі з Путіним Зеленського вже застеріг український журналіст Дмитро Гордон, заявивши, що вона не принесе ніякої користі.

Автор: Антоніна Доломанжи