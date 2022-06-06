Глава МЗС нагадав, що Путін за кілька днів до повномасштабного вторгнення запевняв, що не нападатиме на Україну.

Словам президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу, довіряти не можна.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Путін каже, що не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну — за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. Ми не можемо вірити Путіну, його слова пусті", - зазначив Кулеба.

Заблоковані порти в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торговельних суден. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.

Влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, спровокованої нападом РФ на Україну. Зокрема, за підсумками переговорів турецької сторони з представниками України, РФ і ООН, підготовлена "дорожня карта", яка забезпечить роботу "зернового коридору" під егідою ООН. Цей план включатиме маршрут, страхування, безпеку суден, розмінування портів, а також склад командного центру.

В рамках цієї ініціативи на світові ринки планується вивезти 20 млн тонн зерна. Сьогодні стало відомо, що Україна, Росія і Туреччина, за даними росЗМІ, нібито погодили схему вивезення зерна з Одеського порту.