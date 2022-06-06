Словам президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу, довіряти не можна.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter.
"Путін каже, що не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну — за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. Ми не можемо вірити Путіну, його слова пусті", - зазначив Кулеба.
Заблоковані порти в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торговельних суден. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.
Влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, спровокованої нападом РФ на Україну. Зокрема, за підсумками переговорів турецької сторони з представниками України, РФ і ООН, підготовлена "дорожня карта", яка забезпечить роботу "зернового коридору" під егідою ООН. Цей план включатиме маршрут, страхування, безпеку суден, розмінування портів, а також склад командного центру.
В рамках цієї ініціативи на світові ринки планується вивезти 20 млн тонн зерна. Сьогодні стало відомо, що Україна, Росія і Туреччина, за даними росЗМІ, нібито погодили схему вивезення зерна з Одеського порту.