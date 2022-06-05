Президент нагадав про кількість загиблих через російську агресію українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що лише від однієї людини у Москві залежить те, коли в Україні війська РФ перестануть вбивати людей та руйнувати міста.

Про це Зеленський сказав 4 червня у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні в нашій країні вшановували пам'ять дітей, які загинули від російської агресії. За минулу добу найстрашніша цифра – кількість убитих дітей – не змінилась. 261 дитина. Саме стільки українських дітей втратили життя з вини Росії. Але це офіційне число. Чим більше будемо дізнаватися про тих, хто був похований на окупованій території, тим більшою, на жаль, може стати кількість імен в цьому списку. Читати його – страшно. Рік народження, місце проживання, обставини загибелі... Всі вони були б зараз живі, якби всього лише одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що це вже не виправити, але припинити війну можна в будь-який момент.

"Але в будь-який момент можна зупинити страшні наслідки цієї війни. Російська армія може перестати спалювати церкви. Російська армія може перестати руйнувати міста. Російська армія може перестати убивати дітей. Якщо та сама одна людина в Москві просто віддасть такий наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для усього світу", - зазначив Зеленський.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.

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