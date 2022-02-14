Президент РФ під час зустрічі з Лавровим знову торкнувся теми вступу України в НАТО.

Президент РФ Володимир Путін назвав "нескінченним і дуже небезпечним" розширення НАТО на схід "за рахунок пострадянських республік, включаючи Україну".

Про це він заявив під час зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим.

В межах обговорення відповідей США і НАТО на так звані "гарантії безпеки" Путін заявив, що Росію "тривожить" розширення НАТО.

"Щодо організації питань, пов'язаних з безпекою в Європі та відповіді на наші занепокоєння, пов'язані з нескінченним, на наш погляд, і дуже небезпечним розширенням НАТО на схід. Тепер уже і за рахунок колишніх республік Радянського союзу, включно з Україною", - заявив Путін.

Україна і НАТО: що вимагає Росія

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

18 січня 2022 року НАТО передало РФ свої письмові пропозиції, у яких йшлося про виведення військ з України і право Києва самостійно розв'язувати питання вступу в Альянс.

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