Німеччина також заявила про намір розвивати партнерські відносини з Китаєм.

Німеччина в середу опублікувала першу Стратегію національної безпеки країни, в якій назвала Росію головною загрозою для своєї безпеки і безпеки всього євроатлантичного простору, а також дала зрозуміти, що хоче розвивати партнерські відносини з Китаєм.

Як повідомляє Bloomberg, у стратегії нацбезпеки уряд Німеччини також закріпив в якості мети офіційної політики мету НАТО щорічно в середньому витрачати не менше 2% обсягу виробництва на оборону.

"Сьогоднішня Росія на даний момент являє собою найсерйознішу загрозу миру і безпеці в євроатлантичному регіоні", - йдеться в документі.

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Що стосується Китаю, уряд Німеччини заявив, що "елементи суперництва та конкуренції посилилися в останні роки", заявивши, що уряд у Пекіні "залишається партнером, без якого не можна вирішити багато найгостріших глобальних проблем".

Відзначається, що прийняттю документа передувала багатомісячна суперечка між партіями правлячого альянсу, і опозиційні законодавці звинуватили уряд в тому, що він ставить партійну політику вище потреб країни.

Нільс Шмід, представник із зовнішньої політики партії СДПН Олафа Шольца, сказав, що нова стратегія безпеки забезпечує "істотну основу" для закріплення зовнішньополітичних цілей і принципів Німеччини.

"Агресивна війна Росії і авторитарні тенденції в інших частинах світу означають, що ми повинні більш рішуче проектувати себе назовні", — сказав Шмід.

Відносини Німеччини та Росії

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що не збирається остаточно розривати відносини з Путіним і прихильний ідеї мирних переговорів.

Зокрема, Шольц заявляв, що планує знову поговорити з главою РФ Володимиром Путіним і закликати його вивести війська з України.

У березні уряд Німеччини прийняв рішення вислати не менше 30 російських дипломатів з території країни. Їх підозрюють у вербуванні німецьких інформаторів з політики, бізнесу, науки та збройних сил.

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