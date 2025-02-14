Келлог відкинув припущення, що Трамп прагне домовитися лише з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський та російський лідер Володимир Путін повинні провести прямі переговори. Як передає РБК-Україна, про необхідність прямих переговорів між Україною та Росією заявив перед початком Мюнхенської конференції з безпеки спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог.

Він також прокоментував заяви Путіна, зокрема його твердження про "нелегітимність" Зеленського як причину відмови від діалогу. Зокрема, за його словами, обидва лідери мають сісти за стіл переговорів та піти на певні поступки.

"Але це не спрацює. Вони (Зеленський і Путін – УНІАН) повинні (провести переговори). І обидві сторони повинні від чогось відмовитися", - зазначив Келлог.

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Крім того, він відкинув припущення, що Трамп прагне домовитися лише з Путіним, бо "три сторони" повинні спілкуватися, особливо двоє ключових учасників – представники України та РФ.

"Для нас зрозуміло, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо двоє головних героїв, росіяни та українці, вони повинні сісти й поговорити", - наголосив Келлог.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що всі переговори щодо врегулювання війни в Україні будуть вестися як із президентом РФ Володимиром Путіним, так і з українським лідером Володимиром Зеленським. Він зазначив, що всі деталі будуть обговорюватися тільки під час переговорів.

За даними The Guardian, Гегсет сказав, що кордони України не будуть повернуті до того, що всі хотіли б бачити у 2014 році, але це є не поступкою Путіну, а "визнання реалій жорсткої сили на місцях після великих жертв". Він додав, що ні Зеленський, ні Путін не отримають усього, чого вони хочуть.

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