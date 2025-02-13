Гегсет підкреслив, що його заява про "нереалістичність членства України в НАТО" відображає позицію Трампа.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що всі переговори щодо врегулювання війни в Україні будуть вестися як із президентом РФ Володимиром Путіним, так і з українським лідером Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що всі деталі будуть обговорюватися тільки під час переговорів, пише The Guardian.

"Я думаю, що реалізм - важлива частина розмови, якої не було достатньо... але проста вказівка на реалізм, наприклад, що кордони не будуть повернуті до того, що всі хотіли б бачити у 2014 році, не є поступкою Путіну. Це визнання реалій жорсткої сили на місцях після великих жертв, спочатку українцями, а потім союзниками, а потім усвідомлення того, що мир, досягнутий унаслідок переговорів, буде своєрідною демаркацією, яку не хоче жодна зі сторін", - заявив він.

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Міністр сказав, що ні Зеленський, ні Путін не отримають усього, чого вони хочуть.

Крім того, Гегсет підкреслив, що його заява про "нереалістичність членства України в НАТО" відображає позицію Трампа.

Глава Пентагону зазначив, що питання надання подальшої допомоги Україні, зокрема можливість скорочення або розширення її обсягів, можуть стати частиною переговорів про врегулювання.

На запитання, чи може він гарантувати, що Україні не буде нав'язана угода, він відповів, що це "не моє рішення, зрештою", оскільки переговори вестиме Трамп.

Хегсет зазначив, що президент говорив і з Путіним, і з Зеленським, і "будь-які переговори будуть вестися з обома". Він додав:

"Це просто дешевий політичний аргумент, щоб сказати: "О, ми залишили всі карти для переговорів зі столу, визнавши деякі реалії, які існують на місцях". Президент Зеленський розуміє реалії на місцях, президент Путін розуміє реалії на місцях, і президент Трамп як посередник, як парламентер, також розуміє цю динаміку".

Він припускає, що обіцянка участі США в природних ресурсах України також стане непрямою гарантією безпеки. Він сказав, що інвестиційні відносини "в довгостроковій перспективі... будуть набагато відчутнішими" і ще одним способом продемонструвати солідарність.

"Це одна з безлічі інших можливостей, які цей президент буде використовувати в цих переговорах з високими ставками", - додав глава Пентагону.

За його словами, Путін готовий до переговорів, оскільки він реагує на силу і бачить у Трампі сильного суперника.

"Будь-яке припущення про те, що президент Трамп робить будь-що, окрім переговорів з позиції сили, насправді є неісторичним і хибним", - додав Гегсет.

Війна в Україні - можливість переговорів

Раніше Володимир Зеленський запевнив, що Київ не прийматиме будь-які двосторонні переговори США та Росії щодо миру в Україні, які відбуватимуться без участі українців. Глава держави сказав, що американський лідер знає його позицію.

Зеленський додав, що за словами Трампа, він хотів одночасно поговорити з обома лідерами як України, так і Росії.

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