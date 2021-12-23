Путін: Вибудувати відносини із Зеленським практично неможливо, він під впливом "нациків"

На його переконання, це нібито сталося після приходу Зеленського до влади.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що український лідер Володимир Зеленський потрапив під вплив "нациків", тому вибудувати відносини з ним практично неможливо.

Про це він заявив під час прес-конференції 23 грудня.

"У чому проблема для нас? Ми то хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною. Причому, за будь-яку ціну йдемо на все, але як можна вибудувати відносини із сьогоднішнім керівництвом, з урахуванням того, що вони роблять, практично неможливо. Але ми готові працювати з тими силами, які хотіли б вибудувати відносини з Росією в такому добросусідському ключі", - заявив Путін.

Читайте такожПутін відмовився давати гарантії ненападу на УкраїнуВодночас президент РФ зазначив, що в Україні "знищують" тих людей, які хочуть вибудовувати відносини з Росією.

На його думку, задля вибудови добросусідських відносин з РФ Україна має погодитися з вимогами Москви щодо виконання Мінських угод у кремлівському трактуванні.

"У Мінських угодах написано, що потрібно внести зміни до Конституції України та забезпечити по суті автономію, провести вибори, оголосити амністію. Що ми бачимо в проекті закону про перехідний період? Замість виборів - військова адміністрація, замість амністії люстрація, замість виборів і політичних питань - повернення військ у місця постійної дислокації... тобто ввести війська на цю територію без жодних політичних процесів, без будь-яких виборів", - сказав Путін.

Зміни до Конституції мають бути узгоджені з російськими бойовиками "ЛНР" та "ДНР", наголосив Путін.

Його також обурило те, що Україна відмовляється розмовляти із бойовиками так званих "ЛДНР", яких він називав "представниками Донбасу".

"Коли підписували ці угоди в Мінську, самі наполягали на тому, щоб представники Донбасу поставили під цим документом свої підписи, і там стоять ці підписи. Повинен сказати чесно, вони опиралися. Нам довелося з ними попрацювати для того, щоб переконати їх поставити ці підписи". Вони поставили, тепер із ними відмовляються розмовляти, оголошують їх терористами", - заявив Путін.

"Поясніть, чому? Тому що замість того, щоб відповідати на запит людей про мир, використовуючи ці настрої в українському суспільстві, президент Зеленський прийшов до влади і замість того, щоб їх виконувати, потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків" , – сказав Путін.

Крім того, Путін нагадав, що Україна скасувала накази про заборону на ведення вогню у відповідь.

"Запитайте їх, навіщо вони це зробили? І чому вони стріляють у своїх громадян на Донбасі", - заявив він.

На питання про те, яким буде майбутнє Донбасу, російський лідер відповів, що його має визначити сам народ Донбасу.