Росія фактично вийшла з "Мінських угод" після визнання Путіним "ЛДНР".

Питання "Мінських угод" більше не стоїть на порядку денному Росії.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ", – цитує Пєскова пропагандистське ТАСС.

Водночас проведення екстреного саміту "нормандської четвірки", на чому наполягав український президент Володимир Зеленський, за словами Пєскова, "буде залежати від конкретики пропозицій по "порядку денному".

"Це не повинен бути діалог у форматі "переливання з пустого в порожнє", – сказав представник Кремля.

Росія фактично вийшла з "Мінських угод" після визнання Путіним "ЛДНР".

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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