Серед іншого передбачається розгляд законопроектів про реформування сфери надання поштових послуг населенню.

Сьогодні Верховна Рада планує встановити штрафи за реалізаціюлікарських засобів малолітнім особам.

Як передає кореспондент УНІАН, в порядку денному нинішнього засідання законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам.

Також передбачається розгляд законопроектів про реформування сфери надання поштових послуг населенню.

В порядку денному є проект закону, ухвалення якого покращить доступ нотаріусів до Єдиного демографічного реєстру щодо ідентифікації особи при вчиненні нотаріальних дій.

Читайте такожПідробка COVID-документів та бюджет: сьогодні Рада збереться двічі

Крім того, розглядатимуться законопроекти "Про мультимодальні перевезення", "Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України", "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)".

Планується розгляд законопроекту про зміни до статті 39 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності".

А також розглядатиметься законопроект про зміни до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Надя Пришляк