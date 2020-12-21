На звичайних потужностях стільки вакцини від COVID-19, скільки потребує світ виробити неможливо. За формулою ВООЗ - потрібно 3,5 млрд доз для всього світу.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє термінову реєстрацію в Україні вакцин від COVID-19.

Читайте такожУкраїна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину - ЗеленськийПро це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") в ефірі одного з українських телеканалів.

«Закон наш комітет розробив і президент вже підписав цей закон, який дозволяє термінову реєстрацію таких вакцин, які пройшли сертифікацію в країнах з жорсткою регуляторною політикою», - заяви він, додавши, що до таких країн обов’язково долучається Індія, не як винахідник вакцин, а як виробник вакцини, де буде вироблятись, зокрема, вакцина від коронавірусної хвороби компаніями Pfizer і BioNTech.

«На звичайних потужностях стільки вакцини, скільки потребує світ виробити неможливо. За формулою ВООЗ - потрібно 3,5 млрд доз всьому світу», - додав Радуцький

Вакцина від коронавірусу для України: що відомо

4 грудня, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)" (реєстраційний номер 4314). За закон проголосували 270 народних депутатів. Він без обговорення був ухвалений в першому читанні і як закон.

Згідно із документом, зокрема, скорочуються терміни затвердження протоколів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики COVID-19 та суттєвих поправок до них.

Крім того, скорочуються терміни на проведення експертизи реєстраційних матеріалів зазначених лікарських засобів і матеріалів про внесення змін до них.

Скорочуються також терміни ухвалення рішення про держреєстрацію або про відмову в ній для таких лікарських засобів.

Зазначається, що ці положення можуть застосовуватися лише за умови, що такі лікарські засоби, вакцини та імунобіологічні препарати зареєстровані компетентним органом США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або зареєстровані за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу, або проходять клінічні випробування в цих країнах (в одній або в декількох таких країнах).

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Автор: Костянтин Гончаров