Наразі кримінальна відповідальність за службову недбалість може застосовуватись лише в разі заподіяння матеріальних збитків, а в разі смерті людини злочин кваліфікується за іншою статтею Кримінального кодексу.

Верховна Рада планує посилити відповідальність за службову недбалість, яка спричинила загибель людини.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні законопроекту №4634 проголосували 302 народних депутати.

Як йдеться у пояснювальній записці, наразі кримінальна відповідальність за службову недбалість може застосовуватись лише у разі заподіяння тільки матеріальних збитків, а у разі смерті людини злочин доведеться кваліфікувати за іншою статтею Кримінального кодексу.

Даним законопроектом пропонується доповнити ст. 367 Кримінального кодексу новою частиною - третьою.

Читайте такожЗагадкова смерть немовляти в Одеській області: поліція розслідує можливе вбивствоЗгідно з цією статтею, у разі службової недбалості, яка спричинила смерть людини, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 2 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 85 тис. грн) або без такого.

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Автор: Антоніна Доломанжи