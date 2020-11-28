Єдина позиція з цього питання буде визначена в понеділок на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та комітетів.

Народні депутати можуть збільшити кількість пленарних тижнів або збиратися на позачергові засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у коментарі журналістам після наради керівництва парламенту, лідерів фракцій та груп, в якій брали участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Він зазначив, що на нараді лунали пропозиції внести зміни до календарного плану проведення сесії, щоб парламент працював у грудні в пленарному режимі три тижні підряд. Відповідно до цього плану, в грудні в пленарному режимі депутати мають працювати лише два тижні: з 1 по 4 та з 15 по 18 грудня.

«Були пропозиції від кількох фракцій зробити три сесійні тижні поряд», - сказав Арахамія.

При цьому він висловив думку, що через «дуже велику кількість» хворих на COVID-19 серед депутатів і працівників парламенту це буде недоречним. (Нині на COVID-19 хворіє майже 30 депутатів та понад 50 працівників Апарату ВР - УНІАН).

«Краще йти позачерговими сесіями за нагальної потреби, бо багато часу буде витрачатися на політичні дискусії, і люди будуть знаходитися в залі, а потім, коли виникне критична потреба щось проголосувати, то просто-напросто людей не буде», - сказав голова фракції «Слуга народу».

За його словами, це питання ще обговорюється, і позиція щодо нього буде визначена в понеділок на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та комітетів.

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Автор: Надя Пришляк