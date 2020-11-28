Рада засідання - у грудні може побільшати пленарних тижнів, каже Арахамія / фото УНІАН, Олександр Кузьмін

Народні депутати можуть збільшити кількість пленарних тижнів або збиратися на позачергові засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у коментарі журналістам після наради керівництва парламенту, лідерів фракцій та груп, в якій брали участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Він зазначив, що на нараді лунали пропозиції внести зміни до календарного плану проведення сесії, щоб парламент працював у грудні в пленарному режимі три тижні підряд. Відповідно до цього плану, в грудні в пленарному режимі депутати мають працювати лише два тижні: з 1 по 4 та з 15 по 18 грудня.

«Були пропозиції від кількох фракцій зробити три сесійні тижні поряд», - сказав Арахамія.

При цьому він висловив думку, що через «дуже велику кількість» хворих на COVID-19 серед депутатів і працівників парламенту це буде недоречним. (Нині на COVID-19 хворіє майже 30 депутатів та понад 50 працівників Апарату ВР - УНІАН).

«Краще йти позачерговими сесіями за нагальної потреби, бо багато часу буде витрачатися на політичні дискусії, і люди будуть знаходитися в залі, а потім, коли виникне критична потреба щось проголосувати, то просто-напросто людей не буде», - сказав голова фракції «Слуга народу».

За його словами, це питання ще обговорюється, і позиція щодо нього буде визначена в понеділок на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та комітетів.

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Автор: Надя Пришляк