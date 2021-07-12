Усього розглядатиметься 5 питань.

Завтра, 13 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України, на якому розглядатиметься, зокрема, законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ВР Дмитро Разумков.

"Завтра о 16:00 за ініціативою президента буде проведено позачергове засідання парламенту", - зазначив він.

Спікер повідомив, що загалом на розгляд буде винесено п'ять питань.

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Вони стосуватимуться особливостей реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (№3822), криміналізації контрабанди (№5420), регулювання обігу медичного канабісу (№5596), особливостей оподаткування підприємницької діяльності е-резидентів (№5270) та вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України (№5431).

Легалізація медичного канабісу: що відомо

2 червня у Верховній Раді було зареєстровано проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності" (№5596), що передбачає дозвіл на легальне лікування хворих медичним канабісом за рецептами лікарів.

30 червня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект №5596.

7 квітня Кабмін прийняв постанову "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (№324), якою легалізував використання канабісу у медичній практиці. Згідно з документом, в Україні дозволено застосовувати препарати "Набілон" і "Набіксимолс".

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Автор: Тетяна Поляковська