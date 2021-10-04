Засідання ВР розпочнеться о 16:00 і скликане на вимогу 153 народних депутатів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення у четвер, 7 жовтня, позачергового засідання.

Як повідомила у Facebook прес-секретар голови ВР Ольга Туній, засідання розпочнеться о 16:00 і скликане на вимогу 153 народних депутатів.

В порядку денному - сім законодавчих ініціатив, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки.

На засіданні планується розгляд проектів законів "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення осучаснення та підвищення розмірів пенсій" (№ 4038), "Про внесення зміни до статті 28 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної заробітної плати" (№ 4041).

Третій проект закону - "Про внесення змін до закону України "Про пенсійне забезпечення щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 23 січня 2020 року 1-р/2020 стосовно скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років" (№ 2810).

Також в порядку денному проект закону "Про внесення зміни до статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо уточнення порядку виплати пенсії" (№ 5606); проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення розміру пенсійних виплат" (№ 4031).

Шосте питання - проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком до розміру фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність" (№ 4566).

Крім того, парламент розгляне проект закону "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" щодо державної соціальної підтримки дітей війни" (№ 5605).

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли про можливі кадрові зміни в уряді, зокрема звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони.

10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що повної зміни складу уряду не буде, а йдеться про заміну 3-4 міністрів. При цьому Арахамія відмовився називати, про які міністерства йде мова.

29 вересня депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко повідомив, що на засіданні фракції 1-2 жовтня у Трускавці розглядатимуться кадрові питання. На запитання про заміну скількох міністрів може йти мова, він зауважив, що "є питання" щодо міністрів оборони, екології, соціальної політики.

29 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ймовірна відставка кількох міністрів розглядається не через їхні особистості, а з огляду на результати їхньої роботи.

Автор: Надя Пришляк