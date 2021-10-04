Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує, що не зволікає з підписанням антиолігархічного закону.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що профільний парламентський комітет перед наданням йому на підпис намагається сфальсифікувати закон про олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій, груп та комітетів.

"Тут почали всі розповідати, що хтось щось десь ховає. Доповідаю, що ніщо не може сховатися у стінах Верховної Ради", - зауважив спікер.

Він додав, що в ситуації, коли Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки "до Апарату Верховної Ради передає, розуміючи, що він робить, закон, який не голосувався в стінах Верховної Ради, то це вже підлог (йдеться про фальсифікацію – УНІАН)".

За словами Разумкова, якщо комусь не подобається закон, ухвалений на засіданні парламенту, бо "ви наробили помилок під час непрофесійної підготовки до розгляду закону і пішли за незрозумілою процедурою в залі Верховної Ради, то це проблема комітету".

Разумков наголосив: "Комітет - не Рада. Рішення приймає український парламент. І те, що голосує Верховна Рада, я як спікер повинен підписати".

Він додав, що повинен підписати закон у редакції, проголосованій в сесійній залі.

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При цьому спікер зазначив, що має бути підписаний закон, в тому числі з його поправкою про те, що олігархів має визначати НАЗК, і ще з двома проголосованими поправками.

Разумков наголосив, що саме профільний комітет зволікає з підготовкою закону до підписання.

За словами голови парламенту, він одразу після отримання підпише закон про олігархів, за який проголосувала ВР.

При цьому він нагадав, що в парламенті зареєстровано декілька постанов, які блокують підписання даного закону, разом з тим фракція "Слуга народу" та інші фракції нічого не зробили для того, щоб розглянути ці постанови і розблокувати процес підписання закону.

"Або ми не поспішаємо щодо цього закону? Давайте казати правду. Бо вона у нас якась однобока", - зазначив Разумков.

Також Дмитро Разумков заявив, що підпише закон про олігархів, якщо отримає його від профільного комітету з усіма проголосованими поправками.

За спікера словами, він доручив профільному комітету розглянути всі проекти постанов, що блокують підписання антиолігархічного закону.

Разумков додав, що це дозволить вже завтра розглянути їх на засіданні парламенту і відкриє шлях до підписання ним закону.

При цьому Разумков наголосив, що останньою перепоною для підписання закону є те, щоб Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки передав йому на підпис "коректний закон", тобто з усіма проголосованими поправками, в тому числі й щодо визначення олігархів На агентством з питань запобігання корупції.

За словами голови ВР, якщо він отримає закон у тому вигляді, в якому його ухвалив парламент, то одразу підпише і передасть на підпис президенту.

"Я його одразу підпишу і направлю на підпис президента. Точно затримувати не буду", - наголосив Разумков.

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Ухвалення закону про олігархів

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Його розглядали за спецпроцедурою і розглянули лише 13 поправок з поданих 1 тис. 270.

Ряд депутатів були незадоволені спеціальною процедурою розгляду законопроекту, оскільки вони не мали можливості поставити на розгляд парламенту свої поправки до законопроекту.

24 вересня у ВР було зареєстровано 12 проектів постанов, які пропонують скасувати рішення ВР про ухвалення цього закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11-ти з них є представники фракції "Європейська солідарність", а 12-го - представники "Опозиційної платформи - За життя".

Також 24 вересня голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що під час ухвалення закону про олігархів виникла колізія, за нього потрібно буде голосувати ще раз, оскільки одночасно прийняли три поправки, які суперечать одна іншій.

Автор: Надя Пришляк