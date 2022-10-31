По всій Україні з самого ранку триває повітряна тривога.

Росія продовжує атакувати мирні міста та цивільних людей України. Саме на простих людей направлена масована ракетна атака РФ у понеділок, 31 жовтня.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Російські невдахи продовжують воювати з мирними об‘єктами. Ми витримаємо, а їх ганьба коштуватиме цілим поколінням росіян дуже дорого. Продовжуємо працювати в тилу і на фронті. Зброя, санкції, покарання ворога," - наголосив Єрмак.

Ракетні удари по Україні: що відомо

31 жовтня 2022 року РФ запустила ракети по Україні. У мережі повідомляли про 40 ворожих ракет в небі над Україною. Є повідомлення про вибухи у Запоріжжі, Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах.

Даних про загиблих, поранених та руйнування інфраструктури наразі немає.

В Україні триває повітряна тривога. Громадян попередили про нові запуски ракет і просять залишатися в укриттях.

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