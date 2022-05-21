Глава держави заявив, що необхідність отримання Україною реактивних систем залпового вогню - це питання виживання країни.

Президент Володимир Зеленський закликає учасників онлайн-зустрічі "Рамштайн-2", яка має відбутися 23 травня, не боятися ухвалити рішення передати Україні реактивні системи залпового вогню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою у Києві.

"Скажу чесно, що у нас є велике очікування - я б назвав його достатньо довгоочікуваним процесом. Ми вдячні за велику військову підтримку, яку надають ті чи інші держави. І після таких зустрічей ми бачимо хвилю - вона може бути позитивною, а може бути так, що ми можемо залишатись на місці. Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS", - наголосив Зеленський.

"У мене немає секретів, ми звертаємося до усіх країн, - від Сполучених Штатів до кожної європейської держави, - щодо MLRS систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію", - відзначив президент.

"Ще раз звертаюсь до тих країн, які бояться надавати Україні MLRS і щодо позитивного рішення передачі Україні MLRS. Усі бояться, що Україна буде якимось чином наступати на Російську Федерацію. Хочу усім нагадати, що війну ми ведемо саме на своїй території, і навіть якщо хтось з країн Європи або світу звик, що Донбас - це окупована територія Росією і вже звикли до того, що там роздали російські паспорти, то ми хотіли б сказати, що це не дуже добрі звички. Це наші території, і ми йдемо крок за кроком та будемо йти, щоб звільняти наші території", - заявив глава держави.

"Ми не можемо заплатити ціну - десятки, сотні тисяч людей, і тому просимо нам допомогти", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що для України отримання MLRS - це питання виживання країни.

"Я дуже очікую, що на таких зустрічах такі рішення будуть прийматися. Ми точно знаємо, як РФ на різних рівнях, від міністра оборони до міністра закордонних справ, на рівні бізнесу... ведуть "перемовини", я б їх назвав погрозливими перемовинами з тими чи іншими державами на предмет передачі нам цих систем. Не треба боятися, треба об'єднуватися. Дуже важливо - це об'єднання, якого боїться Російська Федерація. Вона боїться найголовнішого - міцного об'єднання, що Європейський Союз разом зі Сполученими Штатами будуть діяти, як один організм", - переконаний Зеленський.

Він додав, що Україна у цьому єдиному організмі є кулаком.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.

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