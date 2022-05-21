26 квітня на авіабазі "Рамштайн" міністри оборони майже 40 країн започаткували колективну групу підтримки України, мета якої – задовольнити оборонні потреби українського війська.

Під час другої зустрічі міністрів оборони близько 40 країн, яка незабаром відбудеться в онлайн-форматі, будуть проаналізовані подальші потреби Збройних сил України.

Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Зокрема, глава оборонного відомства повідомив, що провів ще одну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Ми обговорили поточні зусилля української армії з відсічі збройної агресії Росії. Ми також обговорили майбутню зустріч в онлайн-форматі "Рамштайн-2", на якій ми оцінимо потреби української армії", - розповів Резніков.

Також у Пентагоні повідомили, що зустріч відбудеться онлайн у понеділок, 23 травня.

"Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться у понеділок. Вона пройде онлайн. Міністр приєднається з Пентагону", – розповів речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Кірбі також розповів, що глава Пентагону Ллойд Остін вже сповістив українського міністра оборони Олексія Резнікова про заплановану зустріч. Також зазначається, що сторони обговорять вигляд і об'єми подальшої військово-технічної допомоги Україні.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.

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