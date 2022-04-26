Сьогодні США провели переговори про допомогу українській армії з 40 країнами-союзниками.

У США заявили, що готові "зрушити небо і землю", щоб допомогти Україні перемогти в війні з Росією.

Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін в ході присвяченої підтримці та посиленню обороноздатності України зустрічі міністрів оборони 40 країн-союзників у Німеччині, повідомляє Тһе Guardian.

Виступаючи на авіабазі Рамштайн на південному заході Німеччини, Остін пообіцяв "допомогти Україні виграти боротьбу з несправедливим вторгненням Росії і зміцнити обороноздатність України для завтрашніх викликів".

"Як ми бачимо сьогодні вранці, країни всього світу єдині в нашій рішучості підтримати Україну в її боротьбі проти імперіалістичної агресії Росії. Україна явно вірить, що може перемогти, і все тут теж", - заявив глава Пентагону.

Він нагадав, що США вже надали Україні більше озброєнь, ніж будь-хто у світі. І мають намір і далі допомагати українській армії перемогти у війні.

Як зазначив Ллойд, США "продовжать зрушувати небо і землю, щоб задовольнити" потреби Києва.

Глава Пентагону також назвав вторгнення РФ в Україну "невиправданим" і нагадав про злочини російської армії проти цивільного населення.

"Ми всі виходимо сьогодні з позиції моральної ясності — Росія веде війну за власним вибором, щоб потурати амбіціям однієї людини. Україна веде війну за необхідності, щоб захистити свою демократію, свій суверенітет і своїх громадян", - підкреслив Ллойд.

Раніше повідомлялося, що РФ розіслала ноту протесту всім країнам-постачальникам зброї для України з погрозами про "непередбачувані наслідки".

Посол України в США Оксана Маркарова переконана, що озвучені Росією загрози західним країнам і вимоги припинити постачання важкого озброєння і техніки для ЗСУ не змінять позиції Вашингтона з надання допомоги нашій державі.

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