Процес відкликання Разумкова з посади спікера відбувається напередодні його дня народження.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що депутатів, які не хочуть голосувати за його відставку з посади, викликають на Банкову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Відповідаючи на запитання співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко щодо того, що процес відкликання Разумкова з посади спікера відбувається напередодні його дня народження (8 жовтня), і чи є це елементом "дріб'язкової помсти", він сказав: "Дійсно, це буде відбуватися напередодні мого дня народження. Я гарно ставлюся до подарунків, особливо, до дешевих... Я абсолютно нормально до цього ставлюся, могли і 8-го проголосувати - теж було б непогано".

Водночас, він додав, що депутатів, які не хочуть голосувати за відкликання його з посади спікера, викликають на Банкову.

"Я погано ставлюся до іншого, я погано ставлюся до того, що депутатів, які не хочуть голосувати за мою відставку, сьогодні викликають в ті чи інші будівлі, наприклад, на Банкову. І починають їм розповідати, як треба, і що треба робити в парламенті... Хочете зі мною посперечатися - давайте сперечатися. Навіщо ви людей чіпаєте", - розповів голова ВР.

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Відставка Разумкова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР, і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

4 жовтня депутат від "СН" Олексій Устенко у коментарі УНІАН заявив, що фракція "СН" невдовзі обговорить імовірні кандидатури на посаду нового спікера Верховної Ради і його першого заступника, яким може стати Корнієнко. Потенційний кандидат на посаду голови парламенту - нинішній перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Того ж дня Корнієнко в коментарі УНІАН натякнув, що у разі делегування командою президента, не відмовиться стати першим заступником голови парламенту.

5 жовтня Верховна Рада включила до порядку денного сесії питання про відкликання з посади голови парламенту Дмитра Разумкова. Питання про відкликання його з посади розглядатиметься 7 жовтня. Вирішено, що засідання парламенту під час розгляду цього питання вестиме народний депутат від "СН" Данило Гетманцев.

Автор: Таня Поляковська