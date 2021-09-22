На порядку денному чотири законопроекти щодо питань оподаткування та фіскальної політики.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання на вимогу 165 народних депутатів позачергового засідання парламенту в четвер, 23 вересня, о 16:00.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар голови ВРУ Ольга Туній.

На порядку денному чотири законопроекти, що стосуються питань оподаткування та фіскальної політики.

Серед них два проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України та Податкового кодексу щодо скасування норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Також на порядку денному законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни підходу у визначенні обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування та законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеного обліку доходів фізичних осіб - підприємців.

Раніше Кабінет міністрів змінив обсяг доходу упродовж календарного року, при перевищенні якого платники єдиного податку другої-четвертої груп зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО, касові апарати). Згідно з постановою уряду, цей поріг складе не 1 млн грн, а 220 розмірів мінімальної заробітної плати (1,32 млн грн).

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Автор: Надя Пришляк