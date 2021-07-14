Кабмін вивів з-під обов'язкового застосування касових апаратів прийом від населення металобрухту.

Кабінет міністрів змінив обсяг доходу протягом календарного року, при перевищенні якого платники єдиного податку другої-четвертої груп зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО, касові апарати).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову уряд прийняв під час сьогоднішнього засідання.

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Тепер цей поріг складе не 1 млн грн, а 220 розмірів мінімальної заробітної плати (1,32 млн грн – УНІАН).

Крім того, цією постановою Кабмін вивів з-під обов'язкового застосування касових апаратів прийом від населення металобрухту.

ФОПи та касові апарати: що потрібно знати

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування до 2022 року використання касових апаратів платниками єдиного податку.

Зокрема, до 1 січня 2022 року відстрочено обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої–четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які здійснюють діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Документ скасовує штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у реєстраторах розрахункових операцій (програмних реєстраторах розрахункових операцій).

Також до 1 січня 2022 року продовжено застосування знижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб'єктами господарювання окремих вимог Закону про використання РРО (ПРРО) при проведенні розрахункових операцій.

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Автор: Дмитро Шварц