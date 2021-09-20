Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що включення Разумкова на погоджувальну раду нагадує скайп-вечорниці.

Допоки голова Верховної Ради України Дмитро Разумков хворіє на COVID-19, засідання парламенту вестимуть його перший заступник Руслан Стефанчук або ж заступниця Олена Кондратюк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Разумков повідомив під час Погоджувальної ради, до якої долучився по відеозв'язку.

"Поки знаходжуся на самоізоляції, буде доручення заступниці, першому заступнику голови Верховної Ради щодо проведення пленарних засідань, поки я не зможу повернутися до безпосереднього їх ведення", - сказав голова парламенту.

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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, що включення Разумкова на погоджувальну раду нагадує скайп-вечорниці.

Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Спочатку погоджувальну раду відкрив голова ВР Дмитро Разумков з дому, оскільки він лікується від коронавірусної хвороби. Разумков продовжує вести засідання в онлайн-режимі.

Стефанчук побажав йому якнайшвидшого одужання і при цьому нагадав, що ситуація із Разумковим нагадує, що коронавірус продовжується і це "той випадок, коли ми не тільки відповідальні за себе, але і за всіх, хто знаходиться в нашому парламенті", мабуть, натякаючи на те, що Разумков не вакцинований.

Стефанчук наголосив, що в такій ситуації важливо було б, щоб в законодавстві передбачалася можливість проведення засідань ВР в онлайн-режимі, оскільки на сьогодні така можливість передбачена лише для роботи комітетів. Він зазначив: "Щоб наші оці спілкування перестали нагадувати якісь скайп-вечорниці і були більш наближені до робочих органів ВРУ".

Він також уточнив у Разумкова з приводу його слів щодо розпорядження про покладення обов’язків у його відсутності на заступника та першого заступники голови ВР, мовляв, хто все ж таки буде ключовим. У відповідь Разумков зазначив, що йдеться про покладення обов’язків щодо ведення пленарного засідання. За словами голови ВР, такі повноваження будуть і в першого заступника, і в заступника, оскільки будь-хто з них може бути відсутній в сесійній залі, тоді інший з них вестиме засідання.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2020 року Разумков хворів на COVID-19, тоді він працював віддалено.

21 травня 2021 року Разумков розповів, що ще не вакцинувався від COVID-19, бо має антитіла.

10 вересня спікер повідомив, що знову захворів на COVID-19. За його словами, він перебуватиме на самоізоляції і працюватиме дистанційно.

Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська