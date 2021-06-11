Голова Верховної Ради заявляє, що хотів би почути обговорення цієї теми не від речника ТКГ.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що теоретично відновлення постачання води в Крим можливе, але потрібно розуміти, на які поступки готова піти Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу, коментуючи висловлювання радника з інформаційної політики української делегації для участі в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича, який допустив поступки у питанні подачі води в Крим.

За словами Разумкова, йому хотілося б почути такі коментарі "все ж таки не від речника ТКГ, а від тих, хто набагато глибше занурений у цей процес".

"Теоретично можливо все, але треба розуміти всю палітру питань. Тому що не лише питання подачі води до Криму, а й звучать з його боку якісь зауваження, що хтось піде на якісь поступки. На які? А потім уже сідати й обговорювати. Тому що це просто розмова заради розмови. Це непрофесійно, а я намагаюся непрофесійні речі не коментувати", - сказав спікер парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, Арестович в інтерв'ю сайту "Телеграф" припустив, що "воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах".

"Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?" - зауважив він.

8 червня речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що "позиція України залишається незмінною. Дніпровська вода потече лише в деокупований Крим".

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Автор: Надя Пришляк